Mertens, ovvero si può lasciare il Napoli e amare Napoli (Di martedì 14 giugno 2022) Sono tra quelli che pensano che dopo nove stagioni e raggiunti i 35 anni di età non c’è da meravigliarsi se il rapporto tra un giocatore e la sua squadra si interrompe. Neanche se si chiama Dries Mertens. Troppo numeroso il numero di esempi possibili. Donnarumma, a Messi a Dibala. I giocatori passano, anche se campioni. Le squadre (le maglie) restano. E credo anche che in una scelta di carattere tecnico-tattico-finanziaria non ci sia spazio per considerazioni sentimentali. Ragion per cui se il Napoli non dovesse rinnovare il contratto a Mertens non avrei a dolermene più di tanto se non per una questione di affetto. Il punto piuttosto è chiedersi se la società lo saprà sostituire con un calciatore come minimo equivalente al miglior Mertens. E sono anche tra quelli che pensano che se è ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 giugno 2022) Sono tra quelli che pensano che dopo nove stagioni e raggiunti i 35 anni di età non c’è da meravigliarsi se il rapporto tra un giocatore e la sua squadra si interrompe. Neanche se si chiama Dries. Troppo numeroso il numero di esempi possibili. Donnarumma, a Messi a Dibala. I giocatori passano, anche se campioni. Le squadre (le maglie) restano. E credo anche che in una scelta di carattere tecnico-tattico-finanziaria non ci sia spazio per considerazioni sentimentali. Ragion per cui se ilnon dovesse rinnovare il contratto anon avrei a dolermene più di tanto se non per una questione di affetto. Il punto piuttosto è chiedersi se la società lo saprà sostituire con un calciatore come minimo equivalente al miglior. E sono anche tra quelli che pensano che se è ...

gaetanostaglian : RT @ParticipioPart: #Mertens, compresi i bonus, sarebbe pesato sulle casse del #Napoli per quasi 9mln lordi, ovvero quasi il doppio di #Osi… - MaryBoom21 : RT @ParticipioPart: #Mertens, compresi i bonus, sarebbe pesato sulle casse del #Napoli per quasi 9mln lordi, ovvero quasi il doppio di #Osi… - RaffaeleMarroc5 : RT @ParticipioPart: #Mertens, compresi i bonus, sarebbe pesato sulle casse del #Napoli per quasi 9mln lordi, ovvero quasi il doppio di #Osi… - ParticipioPart : #Mertens, compresi i bonus, sarebbe pesato sulle casse del #Napoli per quasi 9mln lordi, ovvero quasi il doppio di… - strozzi_ant : @Ern4Pel Fosse invece vero il contrario, ovvero che la Roma ha chiamato Mertens, quale sarebbe il problema? Secondo… -