Mertens-Napoli | Alvino | “Addio vicinissimo | c’è una sola possibilità”

Pubblicità

TgrRaiCampania : #Mertens, addio al Napoli - lanini66 : RT @napoliefutbol: Posso scrivere un semplice FORZA NAPOLI fregandomene il cazzo (scusate il francesismo) di ADL, Mertens, Insigne, Ancelot… - Danila0909 : RT @napoliefutbol: Posso scrivere un semplice FORZA NAPOLI fregandomene il cazzo (scusate il francesismo) di ADL, Mertens, Insigne, Ancelot… - erosazzurro : @carminemegna Deulofeu è del Napoli al di là di Mertens che se. Dovesse restare farebbe il vice osimhen - napoli_fp1926_ : @AlfredoPedulla Ciao Alfredo, come stai? Hai qualche notizia su Mertens o Koulibaly? -

Driesdal ritiro del Belgio, 14 giugno 2022 - Se non sono parole d'addio poco ci manca: direttamente dal ritiro del suo Belgio un delusissimo Drieslancia saette ale in particolare ad Aurelio De Laurentiis , con il quale è calato il gelo ormai da settimane. Le parole di. "Pensavo di restare in azzurro, ma non ho sentito ...Quello diè un filma dal 'finale aperto'. Può davvero succedere di tutto e di più in uno scenario epocale che ormai è completamente mutato. Crollano le quotazioni degli atleti, i ..."Pensavo di restare in azzurro, ma non ho sentito nessuno per il rinnovo: è strano, ma ora voglio concentrarmi solo sulla Nazionale, che non ho alcuna intenzione di lasciare finché verrò convocato". E ...Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: “Se mi rifaccio alla fredda cronaca le parole di Mertens mi sanno di addio. La breve dichiarazione di ieri dal ...