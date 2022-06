Letta apre alla coalizione con il centro, Calenda rifiuta l’invito (Di martedì 14 giugno 2022) «Il Pd è primo in Italia. Frutto di una linea chiara, di un partito unito. Non era così un anno fa. Risultato di un sostegno costruttivo e serio al governo Draghi, senza ambiguità sull’aggressione all’Ucraina e con un’idea di alleanze vaste nelle città. La ricerca dell’unità non ha alternative, con questa legge elettorale maggioritaria e con il taglio dei parlamentari vincerà l’alleanza democratica e progressista o il centrodestra». Il segretario del Partito democratico Enrico Letta, intervistato dal Corriere, legge così la tornata del voto amministrativo in attesa dei ballottaggi del 26 giugno. Anche se il campo largo è ancora molto diviso e i Cinque Stelle sono in forte crisi di consensi, come testimoniano i risultati di Palermo, Genova e L’Aquila. «Il tema non è escludere o mettere veti. Questa destra la battiamo solo con le alleanze», ribadisce ... Leggi su linkiesta (Di martedì 14 giugno 2022) «Il Pd è primo in Italia. Frutto di una linea chiara, di un partito unito. Non era così un anno fa. Risultato di un sostegno costruttivo e serio al governo Draghi, senza ambiguità sull’aggressione all’Ucraina e con un’idea di alleanze vaste nelle città. La ricerca dell’unità non ha alternative, con questa legge elettorale maggioritaria e con il taglio dei parlamentari vincerà l’alleanza democratica e progressista o ildestra». Il segretario del Partito democratico Enrico, intervistato dal Corriere, legge così la tornata del voto amministrativo in attesa dei ballottaggi del 26 giugno. Anche se il campo largo è ancora molto diviso e i Cinque Stelle sono in forte crisi di consensi, come testimoniano i risultati di Palermo, Genova e L’Aquila. «Il tema non è escludere o mettere veti. Questa destra la battiamo solo con le alleanze», ribadisce ...

