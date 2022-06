L'erba chiama: wild card a Serena Williams. Giocherà a Eastbourne e Wimbledon (Di martedì 14 giugno 2022) La Regina è pronta a tornare. 'Queen' Serena scende di nuovo in campo, e lo fa nella sua erba. Prima l'assaggio a Eastbourne, poi Wimbledon, dove ha trionfato per ben sette volte. La tennista ... Leggi su gazzetta (Di martedì 14 giugno 2022) La Regina è pronta a tornare. 'Queen'scende di nuovo in campo, e lo fa nella sua. Prima l'assaggio a, poi, dove ha trionfato per ben sette volte. La tennista ...

Pubblicità

Gazzetta_it : L’erba chiama: #SerenaWilliams giocherà a Eastbourne e Wimbledon con una wild card - xmaflex : @Emilystellaemi2 Perché li chiama bambini? Sono dei bastardi in erba che andrebbero chiusi in un riformatorio... - artedegliocchi : la mia amica che mi chiama per dirmi che ha l’erba la cosa più bella del mondo - robifacc : @AleGrifeo @Ariachetira Avrò gli incubi con Myrta che chiama la pubblicità. Ho fatto una statistica dalle 12:45 all… - SimonaMascaro : RT @Rebeka80721106: @DonatoMarinelli @AntonellaLaTor6 @ValerioLivia @giusyoni @lagatta4739 @Hakflak @AlmiraUva @lucy_esposito @Annalisa3073… -