LCR | De Santis | stallo giunta Gualtieri su smart working

(Di martedì 14 giugno 2022) Roma – “Roma Capitale non può in alcun modo chiudere le porte all’innovazione e lasciarsi alle spalle una corretta pianificazione del lavoro agile. Parliamo di una modalità organizzativa a cui le Pubbliche Amministrazioni hanno fatto ampio ricorso in occasione della pandemia da covid-19 e che, negli ultimi 2 anni, ha consentito di maturare una grande esperienza utile a circoscriverne i limiti ma anche le grandi opportunità.” 2Uno strumento su cui l’Amministrazione Raggi ha puntato molto, stanziando oltre 11 milioni di euro per la realizzazione di infrastrutture legate alle attività die su cui l’attuale gestione targata, stando anche a quanto emerso durante l’odierna Commissione Pari Opportunità convocata su richiesta delle organizzazioni sindacali, non sembra molto concentrata nonostante le dichiarazioni del ...