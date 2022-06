Lavoro: Mattarella, 'Collegio Lamaro-Pozzani arricchisce capitale sociale Repubblica' (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "Ai Cavalieri del Lavoro viene attribuito un riconoscimento per l'apporto dato, come parte significativa della classe dirigente, al progresso del Paese. Sono lieto che, negli ultimi cinquant'anni, la consapevolezza di un ruolo sociale abbia saputo manifestarsi nel responsabile sostegno alle attività del Collegio universitario Lamaro-Pozzani, a sua volta chiamato a contribuire alla formazione della futura classe dirigente. Costituisce motivo di orgoglio per la Federazione da lei presieduta l'avere, con lungimiranza, dato vita e sviluppato una esperienza di valorizzazione dei talenti dei nostri giovani che -affiancata a quella degli Alfieri del Lavoro- ha partecipato alla selezione di professionalità e capacità che si sono affermate nel mondo delle ... Leggi su iltempo (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "Ai Cavalieri delviene attribuito un riconoscimento per l'apporto dato, come parte significativa della classe dirigente, al progresso del Paese. Sono lieto che, negli ultimi cinquant'anni, la consapevolezza di un ruoloabbia saputo manifestarsi nel responsabile sostegno alle attività deluniversitario, a sua volta chiamato a contribuire alla formazione della futura classe dirigente. Costituisce motivo di orgoglio per la Federazione da lei presieduta l'avere, con lungimiranza, dato vita e sviluppato una esperienza di valorizzazione dei talenti dei nostri giovani che -affiancata a quella degli Alfieri del- ha partecipato alla selezione di professionalità e capacità che si sono affermate nel mondo delle ...

Pubblicità

Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella in occasione della XX Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro… - TV7Benevento : Lavoro: Mattarella, 'Collegio Lamaro-Pozzani arricchisce capitale sociale Repubblica' - - Mirko_Siciliano : RT @Tg3web: Giornata contro il lavoro minorile. Mattarella: 'Piaga odiosa, i bambini più esposti dopo la pandemia'. Il Papa: 'Realtà dramma… - GianfrancoGasb1 : RT @CISLFoggia: #12giugno Giornata internazionale contro il #lavoro minorile @CostantinoCisl «Parole Presidente Mattarella toccano in pieno… - NikeSkywalker : RT @NikeSkywalker: a lunga gittata gentilmente donate a #Kiev dall'Occidente, in particolare gli obici da 155mm italiani, fanno il loro lav… -