Lady Gaga potrebbe essere la nuova Harley Quinn in Joker 2 (Di martedì 14 giugno 2022) Dopo A Star in Born e il biopic di House of Gucci, Lady Gaga potrebbe recitare ancora in un grande set di prestigio e questa volta potrebbe essere quello di Joker 2. L’attrice e cantante pare essere, infatti, in trattativa per interpretare l’iconica Harley Quinn in Joker: Folie à Deux, il sequel del film di successo del regista Todd Phillips del 2019. Vi raccomandiamo... Le cose da sapere su Joker, il film pluripremiato con Joaquin Phoenix La notizia viene riportata dal The Hollywood Reporter, che cita alcune fonti secondo le quali il secondo capitolo sul clown di Gotham City potrebbe essere addirittura un ... Leggi su diredonna (Di martedì 14 giugno 2022) Dopo A Star in Born e il biopic di House of Gucci,recitare ancora in un grande set di prestigio e questa voltaquello di2. L’attrice e cantante pare, infatti, in trattativa per interpretare l’iconicain: Folie à Deux, il sequel del film di successo del regista Todd Phillips del 2019. Vi raccomandiamo... Le cose da sapere su, il film pluripremiato con Joaquin Phoenix La notizia viene riportata dal The Hollywood Reporter, che cita alcune fonti secondo le quali il secondo capitolo sul clown di Gotham Cityaddirittura un ...

