Kim Kardashian avrebbe danneggiato il vestito di Marilyn Monroe al Met Gala (Di martedì 14 giugno 2022) Problemi per Kim Kardashian Il mese scorso a New York si è svolto il tradizionale Met Gala, uno degli eventi benefici più importanti e seguiti al mondo. Tra gli ospiti della serata come sappiamo c'è stata anche Kim Kardashian, che per l'occasione ha sfoggiato un vestito iconico appartenuto a Marilyn Monroe. Si tratta dell'abito che L'articolo proviene da Novella 2000.

repubblica : Kim Kardashian come Marilyn Monroe al Met Gala. Rivolta social per i danni all'abito - antoxnellaqx : RT @imironmans: il problema a mio avviso non sta tanto in kim kardashian che ha voluto indossare quest’abito ma nelle persone che glielo ha… - fralvsmin : RT @hyvnstarss: Nessuno: Kim Kardashian che indossa un vestito di importanza storica che manco le stava bene, rovinandolo perché non era ne… - osvaldosupino : Mi sveglio, trovo questo shitstorm su Kim Kardashian con degli insulti inumani. Sarò boomer ma io a sta gente che s… - AleTM1908 : RT @senzaniente_: non ho capito tutto sto dramma per il vestito di marylin su kim kardashian non l’ha rubato gliel’hanno messo consapevoli… -