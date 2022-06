Italia, Mancini: «Pressing alto e attaccare in tanti, faremo la nostra partita» (Di martedì 14 giugno 2022) Roberto Mancini, Ct dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della sfida contro la Germania di Nations League Roberto Mancini, Ct dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della sfida contro la Germania di Nations League. Le sue dichiarazioni: partita – «Giochiamo contro una squadra fortissima e non sarà semplice, ma dobbiamo provare a fare la nostra partita. Pressing alto e cercare di attaccare con diversi giocatori. Giovani? Non ho detto nulla a loro. Per tanti è un regalo, sta a loro confermarsi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 giugno 2022) Roberto, Ct dell’, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della sfida contro la Germania di Nations League Roberto, Ct dell’, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della sfida contro la Germania di Nations League. Le sue dichiarazioni:– «Giochiamo contro una squadra fortissima e non sarà semplice, ma dobbiamo provare a fare lae cercare dicon diversi giocatori. Giovani? Non ho detto nulla a loro. Perè un regalo, sta a loro confermarsi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

