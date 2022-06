(Di martedì 14 giugno 2022) AGI - Dopo ilsui quesiti sulla giustizia, la politica chiede di rivedere l'istituto del. I dati sull'affluenza parlano chiaro: solo due elettori su dieci hanno deciso di partecipare alla consultazione. Il 20,9% degli aventi diritto, per dirla con i dati del Viminale. Molto meno del 50% più uno prescritto dalla Costituzione. Il risultato peggiore della storia repubblicana. Diverse le proposte in campo che i politici dei vari schieramenti tornano oggi a ribadire. Riccardo Magi, parlamentare di +Europa, chiede di modificare ile di "ridefinire i poteri della Corte Costituzionale nel giudizio di ammissibilità" dei quesiti. "Una soluzione - dice a Repubblica - potrebbe essere quella di legare la validità delal 25% dei favorevoli, cioè dei Si' all'abrogazione: in questo modo anche chi è ...

Pubblicità

lorepregliasco : A parte il flop clamoroso del referendum, segnalerei che solo il 55% degli aventi diritto è andato a votare per sce… - Agenzia_Ansa : Il flop del #referendum rilancia la riforma del CSM #ANSA - M5S_Europa : Il flop del #referendum promosso da #Salvini e sponsorizzato da #Renzi, #Calenda e #Berlusconi non è una sorpresa.… - Gingio5 : RT @napam_51: @matteosalvinimi Gentile senatore,nel flop referendum vi sono anche tre suoi errori politici:1)avere lasciato il governo del… - fisco24_info : Flop del referendum, il quorum finisce nel mirino dei partiti: AGI - Dopo il flop sui quesiti sulla giustizia, la p… -

Anche perché, in questo caso è assolutamente necessario un interventolegislatore (colui che il referendum intende bypassare) per definire una nuova disciplina. C'è poi la questione delle ...per Eric Zemmour, destra, eliminato al primo turno. La sovranista Marine Le Pen avrebbe eletto trenta deputati. La Russia avrebbe accolto con favore la proposta di mediazione da parte...AGI - Dopo il flop sui quesiti sulla giustizia, la politica chiede di rivedere l'istituto del referendum. I dati sull'affluenza parlano chiaro: solo due elettori su dieci hanno deciso di partecipare a ...Affluenza attorno al 20% su tutto il territorio. In nessun caso ha vinto il parere contrario all’abrogazione. A Comacchio percentuali alte per il quesito sul Csm. In città, sulla Severino, primeggia i ...