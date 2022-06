È in ospedale e l'amico gli affitta la casa. Alloggio popolare a due afghani: l'assurdo caso (Di martedì 14 giugno 2022) Era ricoverato in un ospedale di Pisa da diversi mesi e, mentre si sottoponeva alle cure, il suo amico gli ha svuotato la casa Ater di tutti i mobili e l'ha messa in affitto online. È successo in via Olevano Romano, al Prenestino, nei pressi di Villa Gordiani. Gli agenti del V Gruppo della polizia locale, dopo complesse indagini, sono riusciti a risalire all'autore della truffa: Z.D., un 40enne romano che si era reso irreperibile, non prima però di riuscire a raggirare una coppia di afghani, ai quali aveva fatto firmare un falso contratto di locazione e da cui si faceva pagare illecitamente l'affitto. Un piano architettato nei minimi dettagli dall'uomo che, da quanto emerso, non è nuovo alle truffe. La polizia locale ha ricostruito come il 40enne fosse venuto a sapere che l'amico - assegnatario ... Leggi su iltempo (Di martedì 14 giugno 2022) Era ricoverato in undi Pisa da diversi mesi e, mentre si sottoponeva alle cure, il suogli ha svuotato laAter di tutti i mobili e l'ha messa in affitto online. È successo in via Olevano Romano, al Prenestino, nei pressi di Villa Gordiani. Gli agenti del V Gruppo della polizia locale, dopo complesse indagini, sono riusciti a risalire all'autore della truffa: Z.D., un 40enne romano che si era reso irreperibile, non prima però di riuscire a raggirare una coppia di, ai quali aveva fatto firmare un falso contratto di locazione e da cui si faceva pagare illecitamente l'affitto. Un piano architettato nei minimi dettagli dall'uomo che, da quanto emerso, non è nuovo alle truffe. La polizia locale ha ricostruito come il 40enne fosse venuto a sapere che l'- assegnatario ...

