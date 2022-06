Draghi in Israele: “L’Italia cerca la pace, corridoi per il grano ucraino” (Di martedì 14 giugno 2022) Prosegue la visita del premier Mario Draghi in Israele. Dopo aver incontrato il capo dello Stato, Herzog, il presidente del Consiglio ha visitato il memoriale della Shoah. Meeting col primo ministro Naftali Bennett. “Voglio ringraziare il Governo israeliano per il suo sforzo di mediazione in questa crisi” ha dichiarato Draghi, parlando della guerra in Ucraina, in conferenza stampa congiunta col premier di Tel Aviv, Naftali Bennett. “Il Governo italiano continua a lavorare perché si giunga quanto prima a un cessate il fuoco e a negoziati di pace. Nei termini che l’Ucraina riterrà accettabili”. “Abbiamo discusso anche del rischio di catastrofe alimentare dovuta al blocco dei porti del Mar Nero” ha aggiunto. “Dobbiamo operare con la massima urgenza dei corridoi sicuri per il trasporto del ... Leggi su velvetmag (Di martedì 14 giugno 2022) Prosegue la visita del premier Marioin. Dopo aver incontrato il capo dello Stato, Herzog, il presidente del Consiglio ha visitato il memoriale della Shoah. Meeting col primo ministro Naftali Bennett. “Voglio ringraziare il Governo israeliano per il suo sforzo di mediazione in questa crisi” ha dichiarato, parlando della guerra in Ucraina, in conferenza stampa congiunta col premier di Tel Aviv, Naftali Bennett. “Il Governo italiano continua a lavorare perché si giunga quanto prima a un cessate il fuoco e a negoziati di. Nei termini che l’Ucraina riterrà accettabili”. “Abbiamo discusso anche del rischio di catastrofe alimentare dovuta al blocco dei porti del Mar Nero” ha aggiunto. “Dobbiamo operare con la massima urgenza deisicuri per il trasporto del ...

