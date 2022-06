Dokic choc | ' Mi stavo buttando dal 26° piano'

Pubblicità

raoulcol : Jelena Dokic, la confessione choc che scuote il tennis -

Jelena, 39enne ex tennista, sui social ha raccontato il proprio dramma. Straordinario talento della racchetta, l'ex numero 4 al mondo ha dovuto farei conti con una vita piuttosto complicata che l'ha ...Jelena, il racconto"Gli ultimi sei mesi sono stati duri. Un pianto continuo, ovunque. Dal nascondersi nel bagno al lavoro ad asciugarmi le lacrime così che nessuno vedesse, come quando ...“Gli ultimi sei mesi sono stati duri. Un pianto continuo, ovunque. Dal nascondersi nel bagno al lavoro ad asciugarmi le lacrime così che nessuno vedesse, come quando sono a casa. Era diventato tutto ...Jelena Dokic, 39enne ex tennista, sui social ha raccontato il proprio dramma. Straordinario talento della racchetta, l'ex numero 4 al mondo ha dovuto farei conti con una vita piuttosto complicata che ...