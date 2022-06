(Di martedì 14 giugno 2022) ROMA – Èinladisulla riforma del Csm, a cui sono presenti i ministri Marta(foto) e Federico D’Inca’. E’ quanto riporta, in un breve lancio odierno, l’agenzia di stampa Ansa. L'articolo L'Opinionista.

Pubblicità

Lopinionista : Csm: iniziata al Senato la riunione di maggioranza con Cartabia - iconanews : Csm: iniziata al Senato riunione maggioranza con Cartabia -

Agenzia ANSA

in Senato la riunione di maggioranza sulla riforma del, a cui sono presenti i ministri Marta Cartabia e Federico D'Inca'. ....92%; al quinto quesito ('Elezioni componenti togati') 20,92%. - Advertisement - Tags referendum Share Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Articolo precedente Suicidio assistito.la ... Csm: iniziata al Senato riunione maggioranza con Cartabia - Ultima Ora ROMA – È iniziata in Senato la riunione di maggioranza sulla riforma del Csm, a cui sono presenti i ministri Marta Cartabia (foto) e Federico D’Inca’.È iniziata in Senato la riunione di maggioranza sulla riforma del Csm, a cui sono presenti i ministri Marta Cartabia e Federico D'Inca'. (ANSA). (ANSA) ...