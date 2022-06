“Contro la guerra, il coraggio di costruire la pace”: incontro a Salerno (Di martedì 14 giugno 2022) “Contro la guerra, il coraggio di costruire la pace”, si presenta a Salerno mercoledì 22 giugno 2022 alle ore 20,30 in Via Roma presso la Provincia di Salerno, Palazzo Sant’Agostino – Sala Bottiglieri. Intervengono monsignor Andrea Bellandi, arcivescovo della Diocesi di Salerno, Campagna e Acerno; Antonio Mattone, portavoce della Comunità di S. Egidio; Guido Pocobelli Ragosta, vice caporedattore Rai; Enzo Ragone, inviato Rai guerra nei Balcani. Modera Mario D’Elia, responsabile Comunione e Liberazione della Diocesi di Salerno. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 14 giugno 2022) “la, ildila”, si presenta amercoledì 22 giugno 2022 alle ore 20,30 in Via Roma presso la Provincia di, Palazzo Sant’Agostino – Sala Bottiglieri. Intervengono monsignor Andrea Bellandi, arcivescovo della Diocesi di, Campagna e Acerno; Antonio Mattone, portavoce della Comunità di S. Egidio; Guido Pocobelli Ragosta, vice caporedattore Rai; Enzo Ragone, inviato Rainei Balcani. Modera Mario D’Elia, responsabile Comunione e Liberazione della Diocesi di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Pubblicità

GiovaQuez : Intanto, in tema di censura e maccartismo, al Senato altra conferenza contro la guerra con Dessì, Rizzo, il sosteni… - amnestyitalia : Quasi 18.000 persone hanno firmato l'appello per chiedere la scarcerazione di Aleksandra Skochilenko… - vaticannews_it : Nel Messaggio per la Giornata Mondiale dei poveri, il #Papa torna a stigmatizzare la guerra in #Ucraina: “Una super… - ligi_p : RT @tradori: Il Presidente del Messico ha definito immorali le azioni della Nato in Ucraina Ha detto che la Nato sta conducendo una guerra… - balldontliedude : RT @gloquenzi: Che il Papa sia contro la guerra, per la pace, per la vita ecc ecc, ci sta, che si metta a fare l’analista geopolitico mette… -