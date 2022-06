Confindustria, protocollo in Sicilia per attrarre investimenti (Di martedì 14 giugno 2022) "Fidelizzare e supportare le imprese a capitale estero che investono in Sicilia con l'attivazione di un servizio di customer care loro dedicato in modo da creare le condizioni per aumentare gli ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 giugno 2022) "Fidelizzare e supportare le imprese a capitale estero che investono incon l'attivazione di un servizio di customer care loro dedicato in modo da creare le condizioni per aumentare gli ...

Questo - spiega una nota - "il fulcro del protocollo tra Confindustria, Regione Siciliana e Confindustria Sicilia, firmato questa mattina a Siracusa dalla vicepresidente per l'internazionalizzazione di Confindustria".