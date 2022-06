Catania | la piccola Elena uccisa dalla madre | che poi ha inventata la storia di un rapimento

Pubblicità

fanpage : ??Una maglietta a maniche corte bianca e un paio di pantaloncini gialli, così era vestita Elena Del Pozzo, la bimba… - rtl1025 : ??Una bambina è stata sequestrata nel Catanese. Persone armate l'avrebbero prelevata mentre era con un familiare a… - fanpage : #Catania, la mamma della piccola Elena ha confessato: non c'è stato nessun rapimento, la bimba è stata uccisa - sissiari : RT @chilhavistorai3: +++ La piccola Elena è morta, non è stata rapita. Fatto ritrovare dalla mamma il corpo della bambina di quattro anni s… - Affaritaliani : Bimba uccisa a Catania, l'ultimo abbraccio all'asilo tra la mamma e la piccola -

Il corpicino della bambina, soli 5 anni, è stato ritrovato nelle campagne di Mascalucia, in provincia di. Martina Patti, appena 23 anni, ha confessato il delitto, senza chiarire il movente. Ieri sera aveva denunciato il sequestro della bambina, ma gli inquirenti, non avendo avuto riscontri dalle ...E' il "triste quadro familiare" che emerge all'analisi della Procura di, un quadro "... Che dal canto loro accusavano esplicitamente la donna di picchiare lae di far di tutto per "...e promossa dalla Provincia dei Frati Minori Cappuccini di Messina e dall’associazione Intervolumina. La mostra, a ingresso gratuito, è visitabile fino al 14 settembre ed è aperta tutti i giorni dalle ...Nelle immagini della telecamera di sorveglianza a disposizione del Carabinieri di Catania le immagini dell'abbraccio, forse l'ultimo, tra la ...