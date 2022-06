Calciomercato Milan: si punta al riscatto di Messias in 48 ore (Di martedì 14 giugno 2022) . Il brasiliano a titolo definitivo, ma con lo sconto Il Milan si avvicina al riscatto di Junior Messias. Come riferito da Gianluca Di Marzio infatti, i contatti tra i rossoneri e il Crotone sono proseguiti anche nella giornata di oggi. L’obiettivo di Maldini e Massara è quello di chiudere l’operazione entro 48 ore con uno sconto sui 5.4 milioni pattuiti la scorsa estate. Regna totale fiducia sulla buona riuscita dell’operazione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 giugno 2022) . Il brasiliano a titolo definitivo, ma con lo sconto Ilsi avvicina aldi Junior. Come riferito da Gianluca Di Marzio infatti, i contatti tra i rossoneri e il Crotone sono proseguiti anche nella giornata di oggi. L’obiettivo di Maldini e Massara è quello di chiudere l’operazione entro 48 ore con uno sconto sui 5.4 milioni pattuiti la scorsa estate. Regna totale fiducia sulla buona riuscita dell’operazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

