Calcio | figlio Tacconi | ' papà lascia l' ospedale | sarà ancora lunga ma sta vincendo'

(Di martedì 14 giugno 2022) Alessandria, 14 giu. -(Adnkronos) - A poco meno di due mesi dall'emorragia cerebrale da rottura di aneurisma, l'ex portiere della Juventus Stefanodimesso oggi dall'Santi Antonio e Biagio di Alessandria per proseguire la riabilitazione in un'altra struttura. Ad annunciarlo ilAndrea con un post su Instagram: "Grande giorno, finalmentelascerà l'per andare in un centro riabilitativo,ma la partita più importante della sua vita la sta. Una forza della natura".

Lo ha annunciato il figlio Andrea con un post su Instagram: "Grande giorno, finalmente papà lascerà l'ospedale per andare in un centro riabilitativo, sarà ancora lunga ma la partita più importante della sua vita la sta vincendo. Una forza della natura". Dall'azienda ospedaliera, al momento, nessuna comunicazione ufficiale. Tacconi è stato ricoverato ...