(Di martedì 14 giugno 2022) Anni fa la vita aper inon era bella come oggi. Per esempio, dove sostavano i carozzoni dei circhi (Viale Forlanini) capitava che mentre gli artististavano facendo il pisolino, degli estranei andavano a bussare alla roulotte: “Senta! Scusi! Mio figlio non ha voglia di andare a scuola, gentilmente potete tirarvelo appresso?”. Una volta si poteva. Era una diversa modalità di avviamento nel mondo del lavoro. Adesso ti rispondono: “No! Ci dispiace! Troppe leggi, interviene il tribunale dei minori... Poi cosa gli facciamo fare a suo figlio, scusi?”. Estranea: “Gli fate portare le balle di fieno ai dromedari; o anche il finto pubblico”. Circense: “Sì! Noi usiamo i finti spettatori per supporto al numero; ma capita che invece di fare quello che gli abbiamo ordinato, si alzino e dicano durante lo show: ‘Sono stato ...

Pubblicità

schizzechea1 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia La Patria per queste macchiette è diventata solo uno spettacolo di circensi. Abbiam… -

Il Foglio

... seguirà alle ore 21.30 per la gioia e il divertimento deima anche dei grandi che sanno ... tessendo legami e collaborazioni con artisti di strada e, ma anche contaminandosi con il ...Tempo di lettura: 2 minuti Parma. Teatro, musica, danza, arti, letture e laboratori creativi nel ricco programma di Spazi d'Ozio . Una macro - rassegna ...e appuntamenti per adulti e. ... Bambini circensi o body builder, a Milano era pieno. Io ero uno di loro In tanti venivano arruolati per fare il finto pubblico al circo. Capitava però che qualcuno si alzasse e dicesse: "Sono stato scritturato per fare finta, non credete a nulla di questo!". Non un bello ...Il cuore dell’Andersen Festival continua a battere per i bambini e i ragazzi, a cui sono rivolti numerosi eventi dal 9 al 19 giugno.