Amministrative Lazio 2022 | come è andato il voto

(Di martedì 14 giugno 2022) Dopo uno scrutinio lento, con lo spoglio durato in alcuni seggi fino all’alba di oggi,ad Ardea, si va definendo il quadro delle elezioni nel: alle urne i cittadini di 53 Comuni, fra cui tre capoluoghi – Rieti, Frosinone e Viterbo – nove città con oltre 15 mila abitanti e 41 centri più piccoli. A Rieti una delle vittorie più nette: senza ballottaggio, si è imposto il candidato del centrodestra Daniele Sinibaldi su quello del centrosinistra già in passato sindaco della città, Simone Petrangeli. I comuni che andranno al Ballottaggio Per Frosinone e Viterbo bisognerà attendere il ballottaggio. Il capoluogo ciociaro il 26 giugno vedrà sfidarsi il candidato del centrodestra Riccardo Mastrangeli e quello del centrosinistra Domenico Marzi. Sfida al femminile a Viterbo tra Alessandra Troncarelli, assessora dem alle Politiche sociali della giunta ...

