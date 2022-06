Pubblicità

il Democratico

e le motivazioni del suo probabilealla TV ' Ho deciso di sospendere le mie apparizioni televisive. In questa tv mi ritrovo poco. Molti ci vanno per apparire dicendo banalità. È diventata ......ha deciso di sparire dal mondo della televisione. Una scelta presa consapevolmente, come ... Ma dunque, il celebre cantante ha deciso di diredefinitivamente al mondo della tv In realtà ... Addio Pupo, per i fan è una tragedia: purtroppo non lo vedremo piùlì Pupo sta per partire con un tour che lo porterà in giro per il mondo nei prossimi due anni, questa è stata l'occasione per tornare a raccontarsi, togliersi qualche sassolino dalla scarpa e sottolinear ...Pupo, al secolo Enzo Ghinazzi, si è lasciato andare ad un lungo sfogo dopo aver annunciato il suo probabile addio alla televisione. Il retroscena clamoroso al Festival di Sanremo ...