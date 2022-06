Versilia | ristoratore rapinato in villa col narcotico - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

qn_lanazione : Versilia, ristoratore rapinato in villa col narcotico -

LA NAZIONE

Una volante della polizia Rapina, probabilmente col narcotico, nella villa dei proprietari del ristorante Madeo di Forte dei Marmi , a Monte di Ripa. Il colpo è avvenuto verso le 5,30 ma le vittime se ...Ci sono però, in, locali dalle certezze assolute. Per esempio Romano. "Nonostante tutto " ... "Per fortuna " conclude il" il ponte del 2 giugno ha riempito Viareggio di clienti e ... Colpo col narcotico nella villa del proprietario del Ristorante Madeo Versilia, 13 giugno 2022 - Rapina, probabilmente col narcotico, nella villa dei proprietari del ristorante Madeo di Forte dei Marmi, a Monte di Ripa. Il colpo è avvenuto verso le 5,30 ma le vittime se ...La Finanza verifica in primis gli aumenti sui generi alimentari e accertano se il ricarico sul prodotto è “sballato” rispetto a quanto pagato ai fornitori ...