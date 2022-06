“Uomini e Donne”, la rivelazione di Diego Tavani dopo aver lasciato il programma con Aneta Buchtova (Di lunedì 13 giugno 2022) Diego Tavani e Aneta Buchtova hanno deciso di lasciare “Uomini e Donne” insieme. I due avevano rilasciato un’intervista al Magazine del programma non appena erano usciti e avevano ammesso di essere veramente felici. Poi Diego Tavani ha fatto una rivelazione: ha confessato che forse le cose tra lui e Aneta stavano andando troppo veloce. La prima intervista alla nuova coppia “La prima sera ci siamo contornati di amici, siamo andati prima a cena e poi a bere una cosa… è stata una specie di festa per la nostra uscita, un momento molto bello”, ha raccontato Diego Tavani al Magazine di Uomini e Donne. “Anche il giorno ... Leggi su tvzap (Di lunedì 13 giugno 2022)hanno deciso di lasciare “” insieme. I due avevano riun’intervista al Magazine delnon appena erano usciti e avevano ammesso di essere veramente felici. Poiha fatto una: ha confessato che forse le cose tra lui estavano andando troppo veloce. La prima intervista alla nuova coppia “La prima sera ci siamo contornati di amici, siamo andati prima a cena e poi a bere una cosa… è stata una specie di festa per la nostra uscita, un momento molto bello”, ha raccontatoal Magazine di. “Anche il giorno ...

Pubblicità

repubblica : Blu per gli uomini, rosa per le donne: il caso dei registri degli elettori delle comunali e referendum. Il Partito… - poliziadistato : Due fratelli, due uniformi, un unico obiettivo: la tutela della sicurezza delle nostre comunità. Auguri alle donne… - luigidimaio : Sgomento per il drammatico attacco alla chiesa cattolica in #Nigeria. Uccisi in una terribile strage bambini, donne… - Maria47965890 : @sasaekekko Vai a uomini e donne , li è una baggina .troverai la tua donna ideale !! - melinoae : @22yk01 eh ma pure gli uomini soffrono nella relazioni, queste donne cattive e non angeli e ancelle come credevamo fossero :((( -