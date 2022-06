Ultime Notizie – Parma, Pizzarotti: “Qui laboratorio vincente, un modello per il centrosinistra” (Di lunedì 13 giugno 2022) Dieci anni da sindaco, il primo nella storia dei 5 Stelle, poi la rottura con il Movimento, la riconferma a primo cittadino con la sua ‘Effetto Parma’ e oggi la soddisfazione di veder premiata una candidatura, quella del suo assessore Michele Guerra, fortemente voluta e costruita con i dem. “Si tratta di exit poll e quindi serve sempre prudenza ma la forbice tra Guerra e il candidato di centrodestra Vignali è così ampia che possiamo dire che siamo decisamente avanti”. Federico Pizzarotti parla così all’Adnkronos del voto a Parma e guarda già al ballottaggio: “Ora comincia un’altra campagna elettorale e i temi saranno ancora più importanti, quindi si lavorerà molto sulla persona ma anche su quello che è stato in questi anni”. Dicono che Guerra sia il suo ‘delfino’. Insomma, l’era Pizzarotti non si è ancora chiusa? ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 13 giugno 2022) Dieci anni da sindaco, il primo nella storia dei 5 Stelle, poi la rottura con il Movimento, la riconferma a primo cittadino con la sua ‘Effetto’ e oggi la soddisfazione di veder premiata una candidatura, quella del suo assessore Michele Guerra, fortemente voluta e costruita con i dem. “Si tratta di exit poll e quindi serve sempre prudenza ma la forbice tra Guerra e il candidato di centrodestra Vignali è così ampia che possiamo dire che siamo decisamente avanti”. Federicoparla così all’Adnkronos del voto ae guarda già al ballottaggio: “Ora comincia un’altra campagna elettorale e i temi saranno ancora più importanti, quindi si lavorerà molto sulla persona ma anche su quello che è stato in questi anni”. Dicono che Guerra sia il suo ‘delfino’. Insomma, l’eranon si è ancora chiusa? ...

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - ilpepp2 : Buongiorno. Avete notizie attendibili sulla questione delle donne ucraine arruolate nell'esercito di cui si parla t… - GrossoMarty494 : RT @_Nico_Piro_: che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via nella l… - sportli26181512 : Serginho: 'Milan? Pioli ottimo gestore. Theo può diventare il migliore d'Europa' -