Torna in carcere il boss Giuseppe Guttadauro, medico chirurgo, ex aiuto primario all'ospedale Civico di Palermo. Era ai domiciliari per mafia, ma utilizzava Telegram per comunicare con l'esterno e per questo i carabinieri del Ros, con il supporto dei militari del Comando Provinciale di Palermo, hanno dato esecuzione all'ordinanza di aggravamento della misura cautelare. L'ex primario Giuseppe Guttadauro era agli arresti domiciliari dal 12 febbraio Lo scorso 12 febbraio, a conclusione di un'attività investigativa condotta dal Raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri, Giuseppe Guttadauro era stato destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare perché gravemente indiziato, come riportato nel provvedimento, di "aver fatto parte, con funzioni strategiche, dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra e segnatamente della famiglia di Roccella".

