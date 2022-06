Thor: Love and Thunder, un nuovo spot e i character poster dei protagonisti (Di lunedì 13 giugno 2022) A luglio arriverà nelle sale il film Thor: Love and Thunder e Marvel ha condiviso un nuovo spot e i character poster dei protagonisti. Thor: Love and Thunder arriverà a luglio nei cinema di tutto il mondo e Marvel Studios ha condiviso nuovi character poster e uno spot che regala delle sequenze inedite. Nel video si vede ad esempio una divertente interazione tra Rocket e Groot e il protagonista interpretato da Chris Hemsworth che parla di Jane. Nelle nuove locandine di Thor: Love and Thunder si vedono i protagonisti Thor con in mano Stormbreaker, Jane Foster in versione ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 giugno 2022) A luglio arriverà nelle sale il filmande Marvel ha condiviso une ideiandarriverà a luglio nei cinema di tutto il mondo e Marvel Studios ha condiviso nuovie unoche regala delle sequenze inedite. Nel video si vede ad esempio una divertente interazione tra Rocket e Groot e il protagonista interpretato da Chris Hemsworth che parla di Jane. Nelle nuove locandine diandsi vedono icon in mano Stormbreaker, Jane Foster in versione ...

