Tenuta La Fortezza | Daniele Decibel Bellini tra carriera e passioni | “I tifosi del Napoli mi rendono sempre felice” – VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – È la voce dello Stadio Maradona, colui che carica il pubblico, che trascina le ultime sillabe dei nomi dei giocatori, il gran cerimoniere al momento del riscaldamento, della lettura delle formazioni a squarciagola, delle esultanze per ogni gol segnato dagli azzurri. Quello che, quando il tifo tace e l’emozione sale, accende il microfono dello stadio e parla al popolo napoletano:, in arte, racconta ad Anteprima24 – in occasione di un evento presso laLadi Torrecuso – la sua, le suee alcune curiosità sul suo rapporto con la squadra partenopea. “E’ una passione nata tra i banchi di scuola, volevo fare il Dj quando ero ragazzino e ho cominciato a collaborare con delle ...