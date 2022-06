(Di lunedì 13 giugno 2022) Milano, 13 giu — Un’altro edificante capitolo di dis-integrazione perfettamente riuscita nella Milano cosmopolita di Beppe Sala: un immigratodi 25 anni ha mandato all’ospedale due, ferendone uno in maniera, dopo averliti con un coccio di bottiglia nel tentativo di. Lo straniero è poi finito inni con un coccio di bottiglia Secondo quanto riferito dalle cronache locali la prima aggressione si sarebbe verificata, intorno alle 10.30. L’, irregolare e con precedenti per reati contro la persona, è salito sull’autobus della linea 70 alla fermata di via Imbonati all’angolo con via Monte San Genesio. Lo straniero si sarebbe avvicinato alla ...

Pubblicità

K274863601 : RT @73deva73: La baby gang armata di coltello che sfregia al volto e rapina due 15enni fuori dal liceo. Bisogna abbassare e di molto l’età… - 73deva73 : La baby gang armata di coltello che sfregia al volto e rapina due 15enni fuori dal liceo. Bisogna abbassare e di mo… -

Il Primato Nazionale

In Cassazione Il 30 gennaio del 1992 la sentenza della Cassazioneper sempre il potere ... Nemmenomesi dopo, il 12 marzo, a Palermo uccidono Salvo Lima, l'uomo politico più potente della ...Mancavano pochi minuti alle 23 quando dall'istituto religioso di via Emaldi 36 è stato richiesto aiuto allertando i carabinieri e il 118 alla luce delle ferite riportate dalledonne. Non era la ... Sfregia due ragazzi per rapinarli, uno è grave: in manette egiziano pluripregiudicato Raid sacrilego nella cappella dell'ospedale «San Pio» di Benevento, dove mani, per il momento ancora ignote, hanno distrutto la statua di San Pio e danneggiata in più punti ...L'ennesimo sfregio segue quello fatto gli scorsi giorni da due americani che hanno lanciato un monopattino sugli scalini in piazza di Spagna. (ilGiornale.it) Il giorno prima ancora è stato il turno di ...