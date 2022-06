Renate | UFFICIALE | un ex Liverpool è il nuovo tecnico

Pubblicità

UFFICIALE - Renate, il nuovo tecnico è Andrea Dossena - Renate, ufficiale: Andrea Dossena è il nuovo allenatore: L'ex Ravenna è il prescelto. Samuele Olivi sarà il collabo… - Renate, ufficiale: Dossena nuovo allenatore

Un giorno per il doveroso grazie ed il salutoa Dossena, quello dopo per annunciare il sostituto. Il Ravenna va di fretta e il diesse ...di due società di categoria superiore (oltre al...Lo sbarco alsaràforse lunedì, già oggi però dovrebbe essere il giorno del suo sostituto: Cristian Serpini , fino a pochi giorni fa allenatore del Lentigione. Il saluto Il Ravenna ...A.C. Renate 1947 Srl, in data odierna comunica di aver affidato ad Andrea Dossena l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra. Nato a Lodi l’11 settembre ...A.C. Renate 1947 Srl, in data odierna comunica di aver affidato ad Andrea Dossena l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra. Nato a Lodi l’11 settembre ...