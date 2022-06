**Referendum: Centro studi Livatino, 'sancito fallimento di una legislatura su giustizia'** (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Il mancato raggiungimento del quorum costituisce non soltanto il naufragio dell'iniziativa referendaria, dagli obiettivi condivisibili, ma operata coi mezzi più confusi e contraddittori, bensì pure il fallimento sui temi della giustizia di una intera legislatura: partita dalla manipolazione della prescrizione, proseguita con l'introduzione di istituti dagli effetti devastanti, quale l'improcedibilità in appello e in cassazione e con destinazioni dei fondi Pnrr provvisorie e inutili, come l'ufficio per il processo, senza affrontare direttamente uno solo dei problemi emersi dal così detto ‘caso Palamara'". Lo scrive il Centro studi Livatino che aggiunge: "Chi ha ricevuto un mandato dagli elettori, e siede in Parlamento e nel Governo, vari queste ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Il mancato raggiungimento del quorum costituisce non soltanto il naufragio dell'iniziativa referendaria, dagli obiettivi condivisibili, ma operata coi mezzi più confusi e contraddittori, bensì pure ilsui temi delladi una intera: partita dalla manipolazione della prescrizione, proseguita con l'introduzione di istituti dagli effetti devastanti, quale l'improcedibilità in appello e in cassazione e con destinazioni dei fondi Pnrr provvisorie e inutili, come l'ufficio per il processo, senza affrontare direttamente uno solo dei problemi emersi dal così detto ‘caso Palamara'". Lo scrive ilche aggiunge: "Chi ha ricevuto un mandato dagli elettori, e siede in Parlamento e nel Governo, vari queste ...

