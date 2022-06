Problemi tecnici per l' inviato a Palermo | scoppia la fragorosa risata di Mentana

Leggi su iltempo

(Di lunedì 13 giugno 2022) “Gius… Giovanni Marinetti da”. Inizia con un piccolo lapsus il collegamento di Enricocon il suonel capoluogo della Sicilia durante l'edizione serale del 13 giugno del Tg di La7. Il direttore dà la parola al giornalista che inizia a parlare della sfida tra Roberto Lagalla, Franco Miceli e Fabrizio Ferrandelli, che ha visto trionfare il primo, candidato di centrodestra, rispetto agli avversari per le elezioni comunali. Il problema è che le parole di Marinetti si sentono a malapena e allora deve intervenire: “Dov'è il tuo microfono?”. Il giornalista si accorge che c'è un problema tecnico e si gira immediatamente per prendere il “gelato” e farsi sentire forte e chiaro dallo studio e dai telespettatori.se la ride apertamente per le reazione ...