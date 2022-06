TV7Benevento : Parma: Pizzarotti, 'qui laboratorio vincente, un modello per il centrosinistra' - - RedPeriodismoMx : RT @thebottomup_mag: Parma, #Amministrative2022 Secondo gli exit poll, i due candidati al ballottaggio saranno @MicheleGuerraPR (Effetto… - thebottomup_mag : Parma, #Amministrative2022 Secondo gli exit poll, i due candidati al ballottaggio saranno @MicheleGuerraPR (Effet… - Fabione716 : @LLC0429 @MisssFreedom Tra l'altro il PD si sta intestando il risultato di Parma dove il candidato sindaco è espres… - RassegnaZampa : #ElezioniComunali #Parma: la città senza #M5S spinge Guerra, delfino di Pizzarotti -

dopo 10 anni, cala il sipario sull'era, primo cittadino M5S alla guida di una città di peso. Avanti a tutti, sempre per gli exit poll, è Michele Guerra , stimato al 40 - 44%, grazie ..., dopo 10 anni, cala il sipario sull'era, primo cittadino M5S alla guida di una città di peso. Avanti a tutti, sempre per gli exit poll, è Michele Guerra, stimato al 40 - 44%, ...Al via lo spoglio delle schede delle elezioni amministrative 2022 . Mentre il referendum non ha raggiunto il quorum, l'affluenza per quanto ...Roma, 13 giu. (Adnkronos) - Dieci anni da sindaco, il primo nella storia dei 5 Stelle, poi la rottura con il Movimento, la riconferma a primo cittadino con la sua 'Effetto Parma' e oggi ...