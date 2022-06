Palermo, Musumeci al comitato di Lagalla: “Micciché chiede passo indietro per regionali? I desideri non diventano sempre diritti” (Di lunedì 13 giugno 2022) “Una vittoria del governo Regionale”, ad incassare la vittoria arriva al comitato elettorale di Roberto Lagalla arriva anche il presidente della Regione, Nello Musumeci, per il quale il neo sindaco di Palermo, è stato assessore fino alle dimissioni, date solo per potere correre come aspirante sindaco. E subito dopo il risultato delle Comunali, lo sguardo è adesso rivolto alle regionali, che saranno il prossimo autunno. Da tempo il centrodestra guerreggia sulla ricandidatura di Musumeci, per la quale spinge Fratelli d’Italia mentre Lega e Fi frenano: “Io sono sicuro del lavoro che abbiamo fatto, l’abbiamo fatto nella massima trasparenza, la mafia non ha trovato alleati e soci nel governo regionale che ho avuto l’onore di guidare e continuiamo a lavorare con una prospettiva a medio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) “Una vittoria del governo Regionale”, ad incassare la vittoria arriva alelettorale di Robertoarriva anche il presidente della Regione, Nello, per il quale il neo sindaco di, è stato assessore fino alle dimissioni, date solo per potere correre come aspirante sindaco. E subito dopo il risultato delle Comunali, lo sguardo è adesso rivolto alle, che saranno il prossimo autunno. Da tempo il centrodestra guerreggia sulla ricandidatura di, per la quale spinge Fratelli d’Italia mentre Lega e Fi frenano: “Io sono sicuro del lavoro che abbiamo fatto, l’abbiamo fatto nella massima trasparenza, la mafia non ha trovato alleati e soci nel governo regionale che ho avuto l’onore di guidare e continuiamo a lavorare con una prospettiva a medio ...

VittorioSgarbi : Scicli: vogliono distruggere il paesaggio ragusano con il fotovoltaico (fatto in Cina!) Ribellatevi!… - LuigiAnsaloni : RT @QdSit: Il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè ha chiesto, anche oggi, un passo indietro 'i desideri non diventano sempre diritti'.… - ilfattovideo : Palermo, Musumeci al comitato di Lagalla: “Micciché chiede passo indietro per regionali? I desideri non diventano s… - Nello_Musumeci : Con @robertolagalla ha vinto la #Palermo che non si rassegna. Complimenti, davvero, Roberto! - QdSit : Il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè ha chiesto, anche oggi, un passo indietro 'i desideri non diventano sem… -