Orche in cattività | continua il dibattito | La storia agghiacciante dell’orca serial killer

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 13 giugno 2022) Un’orca ha provato a mordere alcune persone e poi si è “suicidata” sbattendo violentemente la testa in maniera volontaria contro la parete della piscina. Un caso non di certo isolato che apre nuovamente ilsu una annosa questione: questi esemplari devono o non devono essere tenuti in? Si tratta di un quesito che gli animalisti non prendendo nemmeno in considerazione: sicuramente un’orca che solitamente nuota per migliaia di chilometri al giorno non è felice se viene posta inin una piccola piscina di qualche centinaia di metri (a dire tanto). Eppure, nel mondo esistono al momento 58 esemplari di orca che vivono ine vengono esposti negli zoo oppure nei parchi acquatici. Si tratta di esemplari che sono stati catturati mentre nuotavano in mare aperto oppure di ...