Mont Ventoux Challenge 2022: doppia ascesa sul Gigante della Provenza per una classica da scalatori (Di lunedì 13 giugno 2022) Torna per la sua quarta edizione la Mont Ventoux Dénivelé Challenge, corsa in linea che vede alcuni tra i migliori scalatori al mondo sfidarsi sulla durissima salita. Un albo d’oro già importante nonostante la giovane età della corsa; dopo la vittoria di Jesus Herrada al primo anno, sono arrivate le prestigiose affermazioni di Aleksandr Vlasov e Miguel Angel Lopez. Il percorso di questa edizione ricalca perfettamente quello dello scorso anno. 153 km con partenza da Vaison-la-Romaine per un tracciato che prevede oltre 4500 m di dislivello. Si parte con tre salite che faranno da vero e proprio antipasto per l’ascesa più attesa: prima il Col de la Madeleine, appena 1700 m al 4%, poi il più duro Col de la Gabelle (8.8 km al 5,5%) e poi la lunghissima ma mai impegnativa ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) Torna per la sua quarta edizione laDénivelé, corsa in linea che vede alcuni tra i migliorial mondo sfidarsi sulla durissima salita. Un albo d’oro già importante nonostante la giovane etàcorsa; dopo la vittoria di Jesus Herrada al primo anno, sono arrivate le prestigiose affermazioni di Aleksandr Vlasov e Miguel Angel Lopez. Il percorso di questa edizione ricalca perfettamente quello dello scorso anno. 153 km con partenza da Vaison-la-Romaine per un tracciato che prevede oltre 4500 m di dislivello. Si parte con tre salite che faranno da vero e proprio antipasto per l’più attesa: prima il Col de la Madeleine, appena 1700 m al 4%, poi il più duro Col de la Gabelle (8.8 km al 5,5%) e poi la lunghissima ma mai impegnativa ...

Pubblicità

smgii1908 : @_goodtime__ Sceso in campo con la flemma con cui Cipollini affrontava il Mont Ventoux. Ma comunque anche in tante… - ZanattaMaurizi : Palazzo dei Papi poi ponte du Gard e salita al Mont-Ventoux - Sandrino_14 : @Astrusa__ @Veg_Markuz Non lo conoscevo ma questo dimostrerebbe ancor di più che il Linas è il Mont Ventoux sardo ?? - SpazioCiclismo : Cominciamo a scorpire gli iscritti alla Mont Ventoux Dénivelé Challenge, recente corsa di un giorno che si svolgerà… -