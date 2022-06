Pubblicità

TuttoSuMilano : #Milano, il FringeMi Festival si allarga con i suoi cento eventi - inblu2000it : A #InBlu2000 l'intervista a Davide Verazzani, ideatore del FringeMI festival di arti performative: in 7 quartieri d… - lillydessi : Da NoLo a Milano: il Fringe Festival diventa FringeMi, dal 13 al 19 giugno - - TuttoSuMilano : Da NoLo a #Milano: il Fringe Festival diventa FringeMi, dal 13 al 19 giugno - Caterina2301 : RT @Gazzettadmilano: Dal 13 al 19 giugno arriva a Milano il FringeMI Festival, la rassegna di arti performative che porta il teatro nei luo… -

leggo.it

Il Fringe cresce. Promosso da NoLo Fringe aFestival, la quarta edizione della rassegna teatrale mantiene salde le radici a Nolo (nord di piazzale Loreto) ma estende i suoi rami in altre aree: Città Studi, Martesana, Calvairate, ...Il Fringe cresce. Promosso da NoLo Fringe aFestival, la quarta edizione della rassegna teatrale mantiene salde le radici a Nolo (nord di piazzale Loreto) ma estende i suoi rami in altre aree: Città Studi, Martesana, Calvairate, ... Milano, il FringeMi Festival si allarga con i suoi cento eventi Il Fringe cresce. Promosso da NoLo Fringe a FringeMi Festival, la quarta edizione della rassegna teatrale mantiene salde le radici a Nolo (nord di piazzale Loreto) ma estende i suoi rami in ...Dal 13 al 19 giugno arriva a Milano il FringeMI Festival, rassegna di arti performative che porta il teatro in 7 quartieri. 100 gli eventi ...