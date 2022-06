Mensa “San Pio”, dieci dipendenti in esubero. La Cgil non ci sta: presidio in Ospedale (Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Un taglio circa del 20 % della forza lavoro per la Mensa dell’Ospedale San Pio. Questa la fosca prospettiva aperta dalla procedura di mobilità che la ditta appaltante Dussmann Service ha avviato e che è destinata a mandare fuori dal circuito lavorativo 10 dei 54 dipendenti. Il Sindacato Cgil ha denunciato questo provvedimento che ha portato alla proclamazione dello stato di agitazione dei lavoratori. Gli esuberi che la ditta vuole portare avanti risponderebbero esclusivamente a una logica di taglio dei costi gestionali, privi di qualsiasi prospettiva di rilancio industriale. Non solo, secondo il sindacato il taglio dei costi investirebbe anche le materie prime e altri costi di lavorazione connessi alla Mensa, con grave pregiudizio per la qualità e la salubrità ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Un taglio circa del 20 % della forza lavoro per ladell’San Pio. Questa la fosca prospettiva aperta dalla procedura di mobilità che la ditta appaltante Dussmann Service ha avviato e che è destinata a mandare fuori dal circuito lavorativo 10 dei 54. Il Sindacatoha denunciato questo provvedimento che ha portato alla proclamazione dello stato di agitazione dei lavoratori. Gli esuberi che la ditta vuole portare avanti risponderebbero esclusivamente a una logica di taglio dei costi gestionali, privi di qualsiasi prospettiva di rilancio industriale. Non solo, secondo il sindacato il taglio dei costi investirebbe anche le materie prime e altri costi di lavorazione connessi alla, con grave pregiudizio per la qualità e la salubrità ...

Pubblicità

anteprima24 : ** Mensa 'San Pio', dieci dipendenti in #Esubero. La Cgil non ci sta: presidio in Ospedale **… - castrumsoncini : RT @SergioLegram: Come si doveva presentare la mensa dei frati all'interno del chiostro della Chiesa di san Giacomo. Il piatto era sempre '… - Marco03702094 : RT @marcogregorett1: Vedo ragazzi che chiedono l’#elemosina a chi non ha un #euro in tasca, osservo code sempre più lunghe davanti alla #me… - SergioLegram : Come si doveva presentare la mensa dei frati all'interno del chiostro della Chiesa di san Giacomo. Il piatto era se… - marcogregorett1 : Vedo ragazzi che chiedono l’#elemosina a chi non ha un #euro in tasca, osservo code sempre più lunghe davanti alla… -