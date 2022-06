Matic è appena atterrato a Roma, in giornata le visite mediche e la firma (Di lunedì 13 giugno 2022) Matic è atterrato in questi minuti a Roma. Previste per oggi le visite mediche che porteranno alla firma con i giallorossi Nemanja Matic è atterrato in questi minuti a Roma. Il centrocampista ex Manchester United è il primo rinforzo per la Roma di Mourinho. Nemanja Mati? has just landed in Roma. He’s now set to undergo medical tests and sign the contract as new AS Roma player, done deal confirmed. ??? #ASRomaMati? will sign until June 2023 with an option for further season.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2022 Nelle prossime ore attese sia le visite mediche che la ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 giugno 2022)in questi minuti a. Previste per oggi leche porteranno allacon i giallorossi Nemanjain questi minuti a. Il centrocampista ex Manchester United è il primo rinforzo per ladi Mourinho. Nemanja Mati? has just landed in. He’s now set to undergo medical tests and sign the contract as new ASplayer, done deal confirmed. ??? #ASMati? will sign until June 2023 with an option for further season.— Fabriziono (@Fabriziono) June 13, 2022 Nelle prossime ore attese sia leche la ...

