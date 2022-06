Mafia, Claudia Conte (Canova Club): “La memoria è futuro” (Di lunedì 13 giugno 2022) Domani, martedì 14 giugno alle 18:30, al Best Western Premier Hotel Royal Santina (Via Marsala, 22 Roma) si terrà l'iniziativa “La memoria è futuro” promossa dall'imprenditrice culturale Claudia Conte in collaborazione con il “Canova Club Giovane”, estensione del “Canova Club” con l'obiettivo di promuovere l'aggregazione giovanile, attraverso lo sviluppo di valori comuni come la cultura del lavoro, il networking, l'attenzione e l'impegno sociale. Nell'anno in cui ricorrono diversi anniversari legati alla giustizia (trentennale delle Stragi di Mafia di Capaci e di Via D'Amelio e dell'istituzione della Dia, quarantennale dall'introduzione della Legge Rognoni-La Torre e dalla strage di via Carini), la memoria non è solo un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Domani, martedì 14 giugno alle 18:30, al Best Western Premier Hotel Royal Santina (Via Marsala, 22 Roma) si terrà l'iniziativa “La” promossa dall'imprenditrice culturalein collaborazione con il “Giovane”, estensione del “” con l'obiettivo di promuovere l'aggregazione giovanile, attraverso lo sviluppo di valori comuni come la cultura del lavoro, il networking, l'attenzione e l'impegno sociale. Nell'anno in cui ricorrono diversi anniversari legati alla giustizia (trentennale delle Stragi didi Capaci e di Via D'Amelio e dell'istituzione della Dia, quarantennale dall'introduzione della Legge Rognoni-La Torre e dalla strage di via Carini), lanon è solo un ...

Mafia, Conte (Canova Club): la memoria è futuro Storia di assassini, vigliacchi ed eroi" (Armando Curcio Editore), romanzo di Claudia Conte attualmente in libreria in omaggio alle vittime della mafia con i contributi di importanti esponenti della ...