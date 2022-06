“Indiana Jones 5” | Harrison Ford ringiovanito in CGI?

(Di lunedì 13 giugno 2022) Per l’uscita del quinto capitolo diprevisto per l’estate del 2023,ormai ottantenne sarebbe statodigitalmente con una tecnica de-aging inper ricoprire il protagonista avventuriero.potrebbe esseredigitalmente per il prossimo capitolo di, ma Spielberg non approva Dopo ben 14 anni dall’ultimo capitolo di, la saga dell’avventuriero più famoso del mondo torna sul grande schermo. Le riprese di5 sono terminate lo scorso febbraio e, nonostante l’età, è ancora il ...

e Chris Evans nel Marvel Cinematic Universe , oppure a Harrison Ford comee tanti altri esempi. A volte però non basta essere uno dei volti protagonisti del film e di qualche sequel per ...a Schindler: 10 personaggi indimenticabili dei suoi film Da I Goonies a Stranger Things La magia è continuata anche nei film che Spielberg non ha diretto, ma ha prodotto. Come I ... Indiana Jones: scopriamo tutti i giochi dedicati all'esploratore Sebbene non sia stato ancora confermato ufficialmente, circola voce che in Indiana Jones 5 verrà utilizzato il de-aging in CGI per mostrare una versione più giovane del personaggio di Ford ...MachineGames, la software house nota per la serie di Wolfenstein, si dice entusiasta per l'imminente Xbox & Bethesda Showcase.