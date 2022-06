Fuorigioco – Una storia di vita e sport: il trailer (Di lunedì 13 giugno 2022) Genoma Films presenta il trailer del nuovo progetto Fuorigioco – Una storia di vita e sport, la docu-fiction diretta da Pier Paolo Paganelli e che racconta la storia del grande campione Beppe Signori. Dove viene presentato “Fuorigioco – Una storia di vita e sport”? Fuorigioco sarà presentato a Bologna come Evento Speciale venerdì 17 giugno al Medica al Biografilm Festival. Il documentario sarà poi trasmesso in prima visione tv il 19 giugno alle ore 21.15 su Sky Documentaries (Canali 122 e 402 di Sky) e disponibile anche On Demand e in streaming su NOW. La storia Fuorigioco – Una storia di vita e di sport è ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 13 giugno 2022) Genoma Films presenta ildel nuovo progetto– Unadi, la docu-fiction diretta da Pier Paolo Paganelli e che racconta ladel grande campione Beppe Signori. Dove viene presentato “– Unadi”?sarà presentato a Bologna come Evento Speciale venerdì 17 giugno al Medica al Biografilm Festival. Il documentario sarà poi trasmesso in prima visione tv il 19 giugno alle ore 21.15 su Sky Documentaries (Canali 122 e 402 di Sky) e disponibile anche On Demand e in streaming su NOW. La– Unadie diè ...

