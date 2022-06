Fine vita, è morto Fabio Ridolfi: per 18 anni immobilizzato in un letto per una tetraparesi - Aveva iniziato la sedazione profonda da poche ... (Di lunedì 13 giugno 2022) commenta La famiglia di Fabio Ridolfi, attraverso l'associazione Coscione, ha comunicato la morte del proprio caro. Il 46enne di Fermignano (Pesaro - Urbino), che da anni chiedeva l'eutanasia, Aveva ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 13 giugno 2022) commenta La famiglia di, attraverso l'associazione Coscione, ha comunicato la morte del proprio caro. Il 46enne di Fermignano (Pesaro - Urbino), che dachiedeva l'eutanasia,...

