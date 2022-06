Exit poll, centrodestra verso la vittoria al primo turno con Lagalla e Bucci a Palermo e Genova (Di lunedì 13 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Secondo gli Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, a Genova e Palermo il centrodestra sarebbe vicino alla vittoria al primo turno con Marco Bucci (51-55%) e Roberto Lagalla (43-47%). A L’Aquila il candidato Pierluigi Biondi (centrodestra) si attesta tra il 49-53%, nettamente davanti a Stefania Pezzopane del centrosinistra con il 23-27%. Centrosinistra avanti a Verona con Damiano Tommasi e a Parma con Michela Guerra che si attesta tra il 40 e il 44%. A Catanzaro il candidato Valerio Donato (Fi-Lega) raggiunge una forchetta del 40-44%.-foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Secondo glidel consorzio Opinio Italia per la Rai, ailsarebbe vicino allaalcon Marco(51-55%) e Roberto(43-47%). A L’Aquila il candidato Pierluigi Biondi () si attesta tra il 49-53%, nettamente davanti a Stefania Pezzopane del centrosinistra con il 23-27%. Centrosinistra avanti a Verona con Damiano Tommasi e a Parma con Michela Guerra che si attesta tra il 40 e il 44%. A Catanzaro il candidato Valerio Donato (Fi-Lega) raggiunge una forchetta del 40-44%.-foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

