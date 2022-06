Pubblicità

GazzettadAsti : Elezioni. Montegrosso ha eletto Monica Masino -

Il Sussidiario.net

Masino, a capo della lista 'per tutti' era candidata con Gianpiero Bianco, Giorgio Bianco, Gianpiero Penna, Federico Penna, Mara Garello, Judith Streehler in Castino, Edoardo Cavagnino, ...Comincerà oggi lo spoglio per lecomunali ad Asti e in altri dieci comuni della provincia. Ieri alle 23 a chiusura delle ... a Cerreto il 67.47, a Mombercelli il 63.27%, ail 63.67%,... “MONTEGROSSO D'ASTI”, Risultati Elezioni Comune “MONTEGROSSO D'ASTI” del 12 Giugno 2022: diretta elezioni “MONTEGROSSO D'ASTI”, tutti i voti elezione in tempo reale per elezione sindaco Comune di “MONTEGROSSO D'ASTI” Monica Masino in Tiri è stata eletta sindaco di Montegrosso. Ha ottenuto l'82.91% delle preferenze (970 voti), vincendo su Patrizia Mariangela Lingua (200 ...Comincerà oggi lo spoglio per le elezioni comunali ad Asti e in altri dieci comuni della provincia. Ieri alle 23 a chiusura delle urne l'affluenza era del ...