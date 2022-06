Dybala all’Inter, c’è un intoppo. Accordo in bilico per motivi economici: quanto chiede la Joya, quanto vuole dare Marotta (Di lunedì 13 giugno 2022) Nessuna fumata bianca: per l’Accordo (eventuale) tra Dybala e l’Inter bisognerà attendere. Il problema sono i soldi: la volontà dell’entourage della Joya di andare all’Inter c’è tutta, ma a patto di considerarlo un top player assoluto anche a livello di ingaggio, magari alla pari di chi prende di più, ma mai con uno stipendio inferiore. E dunque, se Lautaro e Brozovic guadagnano più di 6 milioni di euro a stagione la base fissa tale deve essere anche per Dybala secondo i suoi procuratori: e perciò per ora c’è distanza rispetto a quanto offerto da Beppe Marotta, intorno ai 5,5 milioni di euro più bonus. Distanze non siderali, sia chiaro, se l’offerta venisse portata ai 6 milioni dei colleghi per la parte fissa, più un altro milione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Nessuna fumata bianca: per l’(eventuale) trae l’Inter bisognerà attendere. Il problema sono i soldi: la volontà dell’entourage delladi anc’è tutta, ma a patto di considerarlo un top player assoluto anche a livello di ingaggio, magari alla pari di chi prende di più, ma mai con uno stipendio inferiore. E dunque, se Lautaro e Brozovic guadagnano più di 6 milioni di euro a stagione la base fissa tale deve essere anche persecondo i suoi procuratori: e perciò per ora c’è distanza rispetto aofferto da Beppe, intorno ai 5,5 milioni di euro più bonus. Distanze non siderali, sia chiaro, se l’offerta venisse portata ai 6 milioni dei colleghi per la parte fissa, più un altro milione ...

