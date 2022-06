Diletta Leotta | «Mi piace vestirmi comoda | se potessi starei in tuta tutto il giorno»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 13 giugno 2022) La Stampa intervista. Racconta il suo rapporto con i social. «Ho costruito una barriera, una specie di armatura, cerco di non farmi troppo influenzare da quello che le persone scrivono e dicono di me. Quello è un mondo a parte, noi viviamo sulla terra, e io sto sempre con i piedi piantati nella realtà». E quello con la bellezza. «Secondo me è un dono e poi, certo, se fai questo mestiere, non guasta. Poi, però, quello che conta è studiare, lavorare su se stessi, impegnarsi. All’inizio della mia carriera cercavo di essere sempre perfetta, era quasi un’ossessione, poi mi sono accorta che, facendo così, perdevo un po’ di autenticità che invece è la cosa più importante. Ma questo lo capisci dopo, con l’esperienza». Le chiedono quali sono i criteri che la guidano nella scelta degli abiti. «Non sono così “addicted” rispetto alla moda, in realtà ...