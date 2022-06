Cripto in caduta, trader in fuga, stop a prelievi Bitcoin su Binance (Di lunedì 13 giugno 2022) Lo stop ai prelievi di Bitcoin di Celsius Network ha segnato il lunedì delle Criptovalute: la capitalizzazione complessiva del settore crolla a 971 miliardi di dollari, sotto soglia mille miliardi per ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 giugno 2022) Loaididi Celsius Network ha segnato il lunedì dellevalute: la capitalizzazione complessiva del settore crolla a 971 miliardi di dollari, sotto soglia mille miliardi per ...

valeriomoraa : @jacopolazzari66 Ok è dunque? Come secondo te, dovremmo comportarci noi comuni mortali? Come ha fatto il president… -