Coronavirus, lunedì 13 giugno: sono 1.700 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma – “Oggi nel Lazio, su 3.024 tamponi molecolari e 9.884 antigenici per un totale di 12.908 tamponi, si registrano 1.700 nuovi casi positivi, sono 4 i decessi, 472 i ricoverati (+18), 29 le terapie intensive (=) e 2.039 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,1%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma città sono a quota 1.205. Asl Roma 1: sono 471 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 374 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 360 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 57 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 135 i ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma – “Oggi nel, su 3.024 tamponi molecolari e 9.884 antigenici per un totale di 12.908 tamponi, si registrano 1.700casi positivi,4 i decessi, 472 i ricoverati (+18), 29 le terapie intensive (=) e 2.039 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,1%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma cittàa quota 1.205. Asl Roma 1:471 icasi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2:374 icasi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 3:360 icasi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4:57 icasi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5:135 i ...

Bollettino Coronavirus Marche, i dati di oggi 13 giugno 2022

I dati odierni sulla diffusione del Coronavirus sono forniti dall' Osservatorio Epidemiologico

Coronavirus in Valtellina: i dati di lunedì 13 giugno 2022 
Sono 40 i nuovi positivi al Coronavirus in Valtellina comunicati oggi, lunedì 13 giugno 2022, nel bollettino diffuso dall'Ats della Montagna. Come sempre i dati sono aggiornati alle 23.59 di ieri.

Casi Covid in Toscana, oggi lunedì 13 giugno sono 434