Caos Superbonus 110% | la denuncia degli architetti | «La proroga al 2023 non è abbastanza» Ecco chi rischia la restituzione

(Di lunedì 13 giugno 2022) Ilverrà probabilmenteto fino alcon il decreto aiuti di questa settimana, ma potrebbe non essereper sbloccare la situazione scatenata dall’esaurimento dei fondi. È questa ladel Consiglio Nazionale: «La soluzione al problema del blocco della cessione dei crediti per i bonus edilizi – cioè, quella dirla di un anno – appare come assolutamente inadeguata proprio perché tra un anno la situazione non sarà cambiata in quanto le banche presenteranno gli stessi problemi di oggi». Con il, chi commissiona i lavori può chiedere uno sconto in fattura alle imprese, che a loro volta possono cedere il credito alle banche. Se non ceduto alle ...

Pubblicità

Eposmail : Caos Superbonus 110%: chi rischia di doverlo restituire - - Darioski6 : È un bel caos..... Il governo intervenga al più presto - ItaliaInforma2 : Breve storia triste: il #superbonusedilizio si sta rivelando un casino di ampiezza inenarrabile per chi - circa tre… - infoiteconomia : Superbonus, aziende a rischio fallimento nel Bellunese. Crisi di liquidità causata dal caos crediti - infoiteconomia : Superbonus, per aziende e condomini «lavori fermi, è il caos»: migliaia di imprese temono il fallimento -

...disastro Altre News: Mazzetti (FI), Intervento urgente per evitare disastro Filorussi. L'impianto chimico di Azot 'non sarà attaccato'. All'interno 800 civili nascosti Palermo,seggi: ...Le aziende edili non sono in crisi per colpa delma per colpa di quella parte politica ... All'interno 800 civili nascosti Palermo,seggi: Codacons presenta esposto alla Procura della ...Tutti i comuni Agordo Alano di Piave Alleghe Arsiè Auronzo di Cadore Belluno Borca di Cadore Calalzo di Cadore Canale d'Agordo Cencenighe Agordino Cesiomaggiore Chies d'Alpago Cibiana di Cadore Colle ..."Se non si interviene sarà il caos" E la consigliera regionale del Partito democratico ... La 'stecca' dei civici 26-36 dovrebbe essere ristrutturata sfruttando il superbonus 110 per cento, l'altra, ...